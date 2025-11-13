$!¿Politiquería en ferias, patronales y desfiles?

La presencia de personajes políticos que buscan gran visibilidad en las actividades y celebración es una práctica común, sobre todo cuando se acercan eventos electorales.

Los analistas destacan que estas situaciones se observan tanto entre las autoridades gubernamentales como con los líderes y personajes de la política criolla.

El comunicólogo Marcos Castillo manifiesta que, en las actividades masivas, como patronales, deportivas, desfiles y, en este caso, fiestas patrias, el proselitismo político toma fuerza. “No es una práctica nueva, pero sí ha ido incrementando al punto de que ya no se hace de manera solapada, sino explícita. Sin duda alguna, la política criolla es esencialmente clientelista y la clase política y empresarial lo saben, por ello aprovechan cualquier espacio”.

Algunos forman parte de las bandas independientes, están los que buscan atraer el foco hacia dentro de los tamboritos, o aquellos que patrocinan a las agrupaciones, colocan carpas con sus nombres a lo largo de las rutas o pagan por abanderamientos. Al respecto, el sociólogo Milciades Concepción califica estos actos de poco éticos.

“Algunos políticos panameños utilizan los eventos patrios para llevar agua a su molino político. Me parece que estas actividades deben estar centradas en ponderar la fecha más memorable del calendario histórico de la nacionalidad y se hace un llamado a la ética de quienes representan a los partidos políticos, que no deben pasar la raya de convertir estos eventos en una actividad politiquera”.