“Pienso que van a haber nueve candidatos a la presidencia”, Popi Varela

José Luis “Popi” Varela, exdiputado del país, asistió este domingo a la Escuela Ildaura Vieto de Pesé para ejercer su voto en las primarias del colectivo.

Desde allí mostró ante las cámaras de Telemetro Reporta su respaldo al precandidato presidencial José Isabel Blandón.

“El partido se ha manejado bien, pienso que Blandón ha hecho un buen trabajo y pienso que van a haber nueve candidatos a la presidencia para la competencia del 2024”, dijo.

No descartó “correr” otra vez por un puesto en la Asamblea Nacional.

Al ser cuestionado por el señalamiento de “corrupción significativa” que el Departamento de Estados de Estados Unidos hizo caer sobre su hermano y expresidente de Panamá, Juan Carlos Varela, comentó que este no afecta al partido.

“Blandón es el presidente actual del partido, ha sido una persona muy transparente en sus cambios al estatuto en cuanto a la corrupción, incluso hay un estatuto que dice que ´cualquier persona juzgada en última instancia sería expulsada’. Realmente creo que no afecta al partido, pero no puedo decir que Varela no se va a defender”, expresó.

Aseguró, además, que el expresidente en cuestión colaborará para aclarar su situación. “No estamos atacando al mensajero, hay una situación real que se dio y a él le toca, como lo ha hecho siempre, trabajar con su equipo de modo nacional e internacional para demostrar y aclarar la posición que tiene con esta designación”.

Hizo énfasis en la labor de “aclaración y cooperación” que asegura realiza su hermano.

Popi Varela admitió en la entrevista que: “Puede ser que haya situaciones que hay que explicar, situaciones que tengamos que detallar porque pueden ser mal entendidas, pero... Juan Carlos Varela fue vicepresidente de Martinelli cinco años, dos estuvo en cancillería y en esos no asignaba contratos; tres años siendo oposición, Juan Carlos Varela se pasó fue atacando la institucionalidad... Aquí el que defendió que no vendieran las acciones del IDAAN, las tierras de Zona Libre, que Martinelli no pusiera a su candidato fue Juan Carlos Varela”.

Reiteró para Telemetro Reporta que su postura no es la de “criticar” la decisión de Estados Unidos, sino la de “sentarse a cooperar, porque sentimos que puede haber confusiones que se pueden aclarar para salir adelante”.