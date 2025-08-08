Política

Parlatino debate retos regionales: desde la exposición digital en jóvenes hasta seguridad alimentaria

Redacción Web
08 de agosto de 2025

Temas tan diversos como la prevención del embarazo adolescente, la trata de personas, el comercio ilícito, el etiquetado frontal de alimentos y la gestión de recursos hídricos fueron abordados por tres comisiones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) reunidas en su sede permanente en Panamá el 7 y 8 de agosto.

Conforme al reporte oficial, cerca de 50 parlamentarios de América Latina y el Caribe participaron en las sesiones de las comisiones de Igualdad de Género, Niñez y Juventud; Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado; y Agricultura, Ganadería y Pesca.

En la Comisión de Igualdad de Género, el debate central giró en torno a la Ley Modelo de embarazo adolescente. La congresista peruana Patricia Chirinos propuso la prohibición absoluta de matrimonios infantiles, mientras la asambleísta ecuatoriana Camila León sugirió integrar la educación financiera a la educación sexual. Expertos como la psicóloga Verónica Violant Holz alertaron sobre los efectos de la exposición digital en la concentración, rendimiento académico y salud mental de niños y adolescentes.

Por su parte, la Comisión de Seguridad Ciudadana, presidida por el diputado Ramiro Gutiérrez, discutió el fortalecimiento de la legislación contra el comercio ilícito, la delincuencia transnacional y la trata de personas. El Dr. Guillermo Favale, invitado especial, advirtió sobre el riesgo de desinformación en la era de la hiperconexión.

La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, presidida por el uruguayo Carlos Reutor y con apoyo técnico de la FAO, analizó la situación de seguridad alimentaria en la región, señalando que el 25% de la población enfrenta algún nivel de inseguridad. Se avanzó hacia una Ley Modelo sobre Dietas Saludables y se confirmó la participación del Parlatino en el Foro Alianza Iberoamericana–FAO en octubre, en México.

