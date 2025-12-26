Política

“Papa Cat” prioriza la educación y salud en Pedregal

Pedregal tiene problemas serios de infraestructura, por lo que el representante Luis Constante, enfoca sus esfuerzos en mejorar las calles, crear nuevas estructuras enfocadas en salud y educación

“Papa Cat” prioriza la educación y salud en Pedregal
“Papa Cat” prioriza la educación y salud en Pedregal
ML | Trabajos de parcheo.
“Papa Cat” prioriza la educación y salud en Pedregal
ML | Carro cisterna.
“Papa Cat” prioriza la educación y salud en Pedregal
“Papa Cat” prioriza la educación y salud en Pedregal
“Papa Cat” prioriza la educación y salud en Pedregal
“Papa Cat” prioriza la educación y salud en Pedregal
Yalena Ortiz
26 de diciembre de 2025

El representante de Pedregal, Luis Constante, conocido también como “Papa Cat”, plantea que sus prioridades son mejorar la calidad de vida de los residentes en el corregimiento.

Para el próximo año 2026 tiene proyectado “construir dos centros de atención primaria, uno en el área de San Martín y otro en el sector de Santa Cruz, con el fin de poder alivianar la carga que tiene el Centro de Salud de la zona”.

A nivel educativo, Constante explicó que se espera el inicio de la construcción del Centro de Educación Básica General (CEBG) Gran Bretaña, que beneficiará a 1,500 estudiantes.

“También estamos requiriendo un centro escolar que imparta media y pre-media, ya que el único colegio que cuenta con ese servicio es el Centro Escolar Básico General Ascanio J. Villalaz P., de pre-media. Esperamos contar con el apoyo del Ministerio de Educación”, aseguró.

En los primeros días de enero se tienen programadas reuniones con las juntas de desarrollo local para que presenten sus proyectos
Ayuda para rehabilitar las calles

ml | El representante informó que en el corregimiento se requiere el apoyo fundamental del Ministerio de Obras Públicas. “Las calles del corregimiento de Pedregal están bastante deterioradas, la calzada ya no da más. El alto tráfico de equipo pesado, sobre todo en el área de Rana de Oro y Villa Lobo, ha deteriorado el material de la vía”.

El pobre servicio de distribución de agua

ml | En la actualidad, comunidades como: Primavera, Santa Cruz, Alto de Pedregal, Esperanza I y Esperanza II, y Miami se abastecen a través del servicio de entrega por carro cisterna. “No es posible que estamos en el 2025, vamos para el 2026 y todavía estas comunidades tienen que ser abastecidas de agua potable con este método”, sostuvo el representante.

Tags:
Pedregal
|
representante
|
“Papa Cat”
|
Luis Constante
|
Panamá
|