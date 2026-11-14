Panameños inscritos en partidos políticos; crecen los colectivos

Un informe oficial emitido por la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE) del Tribunal Electoral reveló que, al 12 de noviembre de 2026, un total de 1,555,609 ciudadanos están afiliados a colectivos políticos legalmente constituidos o en formación, sobre un padrón de 3,196,089 panameños. Las cifras confirman que el 48.67 % de la población electoral mantiene afiliación partidista, frente al 51.33 % que se mantiene sin adscripción.

El reporte refleja un notable crecimiento e impulso en la captación de adherentes por parte de diversos colectivos. Aunque el Partido Revolucionario Democrático (PRD) encabeza el padrón con 556,966 inscritos, agrupaciones como Realizando Metas (RM) muestran una importante dinámica de expansión al alcanzar los 270,724 afiliados, posicionándose muy cerca de Cambio Democrático (CD), que suma 261,061. Por su parte, el Partido Panameñista registra 236,573 miembros.

En el segmento de organizaciones de tamaño medio y plataformas emergentes, se mantiene el movimiento de masa social. El Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA) contabiliza 78,336 adherentes, seguido por el Movimiento Otro Camino (MOCA), que consolida su estructura con 51,538 inscritos. El listado de partidos constituidos se completa con el Frente Amplio por la Democracia (FAD) con 45,242, el Partido Alianza con 26,286 y el Partido Popular (PP) con 20,295 integrantes.

El afán por ganar terreno en el mapa político nacional también se evidencia en las agrupaciones en proceso de formación. Unidos para la Nueva Era lidera este bloque con 2,964 afiliados, seguido de cerca por Acción Ciudadana Independiente con 2,729 y el Partido Nacional Humanitario con 2,284. Cierran el registro oficial los movimientos Radix (364 adherentes) y Ciudadano Nuevo Horizonte (253).