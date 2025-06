Niegan trabajo comunitario a exrepresentante de Calidonia, Ramón Ashby

La jueza de cumplimiento del Primer Circuito Judicial de Panamá, Malena Caballero, negó la solicitud de reemplazo de pena de 60 meses de prisión por trabajo comunitario, al exrepresentante del corregimiento de Calidonia, Ramón Ashby, sancionado por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso agravado.

La juzgadora rechazó la solicitud de la defensa “argumentando que la petición no cumplía con los requisitos establecidos por la norma, no respondía a los fines del proceso, el sancionado no aceptaba la comisión del delito (según consta en el informe de la Junta Técnica Penitenciaria) y la instalación de salud solicitada (Centro de Salud de Alcalde Díaz) presentaba una supervisión deficiente”, informó el Órgano Judicial.

Durante la audiencia, el defensor técnico anunció un recurso de apelación. La audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones para resolver este recurso fue programada para el próximo miércoles 2 de julio, a las 10:00 a. m., en la sala número 3 de las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio ubicadas en Plaza Fortuna.

Esta causa penal guarda relación con un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República durante el período 1999-2003, que determinó presuntas irregularidades financieras y administrativas. En dicho informe se identificaron gastos no justificados por B/. 505,335.00, asignados a la Junta Comunal de Calidonia.