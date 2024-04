Mulino realiza cierre de campaña con un recuento de sus propuestas y pide a simpatizantes cuidar los votos

José Raúl Mulino, candidato presidencial por los partidos Realizando Metas y Alianza, realizó este domingo su cierre de campaña ante cientos de simpatizantes en donde hizo un recuento de sus propuestas y pidió a los asistentes salir a votar y cuidar los votos.

Durante su discurso, Mulino invitó a representantes de los productores, jóvenes, sector médico, deportistas, personas con discapacidad, profesores, servidores públicos, adultos mayores, pueblos indígenas, del arte y el folclor a que lo acompañarán en el escenario; además, manifestó que dejó una silla vacía reservada para el exmandatario Ricardo Martinelli.

“Nos estamos enfrentando a un poderoso sistema que no quiere que las cosas cambien. Lo que queda claro es que no importa lo que nos hagan, la memoria y el legado del gobierno que le dio los mejores días a este país, no lo podrán borrar. Escuchen bien: ellos no son más poderosos que la voluntad de todos ustedes. Iremos unidos a las urnas a votar en plancha por José Raúl Mulino y verán como el 5 de mayo vamos a arrasar”, expresó.

El candidato presidencial aseguró que será un aliado para el sector agropecuario, que volverá a cambiar a Panamá con obras como el tren Panamá – David, llevando el Metro cada vez más lejos como hasta Paso Blanco en Pacora con ramal a La Siesta, el cuarto puente sobre el Canal, la potabilizadora de Bayano, reconstrucción vial, entre otros.

“A los jóvenes, quiero pedirles, no solo su voto de confianza, sino que me acompañen a construir un país más justo para todos, llevando progreso y cuidando nuestra biodiversidad. En mi gobierno sumaré jóvenes para que pronto manejen los destinos del país. Juntos haremos un gran cambio en la educación con las Laptops, útiles y uniformes, y la construcción de la ciudad universitaria con dormitorios para los estudiantes del interior”, resaltó.

Asimismo, el abanderado de RM y Alianza sostuvo que “Panamá volverá a ser el país más seguro de América Latina y ese cambio lo haremos dándole, nuevamente, a la Fuerza Pública las herramientas y el equipo que necesitan para combatir el delito. Pero también le subiremos la moral”.