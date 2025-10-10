Mulino felicita a María Corina Machado por su Premio Nobel

El mandatario panameño, José Raúl Mulino, se pronunció en cuanto al Premio Nobel de la Paz entregado a la opositora venezolana María Corina Machado. “En nombre de Panamá y los panameños, nos congratulamos por la designación de María Corina Machado como Premio Nobel de la Paz 2025. Sin duda, un reconocimiento a su lucha pacífica al frente de un pueblo que lucha por su libertad. ¡Gran triunfo!”, publicó el presidente Mulino en su cuenta de X.

La expresidenta Mireya Moscoso también se pronunció: “Me uno a las voces que alrededor del mundo celebran el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado. Como mujer panameña que ha conocido de cerca el coraje, la valentía y la constancia de María Corina, valoro este galardón como un reconocimiento a su causa: la democracia en Venezuela”.

El presidente del partido Panameñista, José Isabel Blandón, publicó: “El Nobel reconoce a una mujer valiente por su lucha constante e inclaudicable por la democracia en su país. El premio no es solo una distinción merecida para María Corina Machado, sino también un espaldarazo a las aspiraciones del pueblo venezolano. ¡Ojalá puedan celebrarlo pronto en libertad!”.

El doctor Xavier Sáez Llorens expresó en sus redes sociales que “Los noruegos son gente decente, ética y que no se doblega ante presiones de ninguna índole. Aplausos de pie por otorgar a María Corina Machado el Premio Nobel de la Paz. Venezuela y el mundo necesitan líderes como ella”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también emitió un comunicado en el que expresa sus más sinceras felicitaciones a la líder política venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, en nombre del gobierno panameño. “Este alto reconocimiento honra su firme compromiso con la democracia, la libertad y la dignidad humana, valores que ha defendido con valentía, incluso a riesgo de su propia vida. Su ejemplo constituye una de las más notables manifestaciones de coraje y perseverancia en América Latina en tiempos recientes”, expresa el comunicado.