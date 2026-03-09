Moca y Vamos: siguen los roces

T.Jiménez | En los últimos días se revivió la polémica política entre los diputados de la bancada independiente Vamos y los del Movimiento Otro Camino (Moca). Los protagonistas del más reciente enfrentamiento fueron José Pérez Barboni de Moca y Yamirelis Chong de la Coalición Vamos.

El choque ocurrió durante el debate del proyecto de Ley 80, que extiende incentivos fiscales para el mantenimiento y embellecimiento del Patrimonio Histórico de Panamá y Colón. Chong criticó que el proyecto se aprobó muy rápido y que no tuvo suficiente discusión en la Asamblea. En respuesta, Pérez-Barboni recriminó a su colega por no haber presentado las modificaciones en el momento oportuno.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se dan roces entre diputados de estos grupos. Al respecto, el analista político Juan Mckay expresó que “en algunos aspectos están alineados, pero no se han comportado diferente a los de los partidos tradicionales”.