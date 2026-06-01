Mireya Moscoso respalda la gestión de Jorge Herrera en la Asamblea

Ante la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional el próximo 1 de julio, la expresidenta de la República, Mireya Moscoso, ponderó positivamente la fluida relación que ha mantenido el Órgano Legislativo con el Gobierno Central. La exmandataria enfatizó que, bajo la actual dirección del Órgano Legislativo, “lo más importante ha sido la aprobación de las leyes que el Ejecutivo ha enviado a la Asamblea”.

Al ser consultada sobre las aspiraciones de reelección del actual presidente del legislativo Jorge Herrera, quien además lidera su colectivo político (el partido Panameñista), la exmandataria manifestó su respaldo personal, aunque recordó que la decisión final recae estrictamente sobre las bancadas. “Él es el presidente de mi partido, yo lo apoyo en todo, pero yo no soy la que va a elegir, son los diputados. Así que ellos sabrán si conviene o no conviene que él siga”, manifestó.

Asimismo, la exjefa de Estado contrastó la fluidez con la que ha trabajado la actual presidencia de la Asamblea frente a los bloqueos políticos que ella padeció durante su mandato (1999-2004). “El presidente actual aspira (a volver a dirigir la Asamblea), ha hecho una gestión muy buena y, sobre todo, no le han puesto piedras en el camino; me las pusieron a mí, que yo no tuve Asamblea, pero ellos están conscientes de que el país tiene que salir adelante “, concluyó.