Miembros de la Comisión Agropecuaria se reunirán con los ministros del MEF y MIDA

Este miércoles, 10 de septiembre, los ministros de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, y de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Roberto Linares, sostendrán una reunión con los diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, presidida por el diputado Orlando Carrasquilla.

Según el diputado Carrasquilla, “la reunión está basada en el problema que existe en el país, donde se produce a costos elevados y la comercialización de los productos es muy baja, lo cual mantiene al sector productivo con niveles ‘en rojo’, siendo estos los mayores generadores de empleos”.

Ante esta situación, manifestó que “la conversación que sostendrán con los ministros responde a una preocupación general, especialmente en el tema de la producción de arroz, donde los molinos se aprovechan del campesino y les pagan precios irrisorios, afectando la seguridad alimentaria de la población”.

Por su parte, el diputado Raúl Pineda señaló que luego de escuchar a los arroceros la conclusión es que están en “cuidados intensivos”, donde hace un tiempo se les pagaba B/. 33.00 el quintal y actualmente ha bajado a B/.23, muy por debajo del precio de producción, generando grandes pérdidas, lo cual, pone en peligro la producción de este rubro para el próximo año.

Omar Spiegel, productor de arroz en la provincia de Veraguas, advirtió sobre “las serias repercusiones que las importaciones podrían tener para el sector, a pesar de que el país cuenta con un abastecimiento garantizado hasta el 2026”.

De igual forma, solicitó a la comisión su apoyo para que se reglamente el artículo 4 de la Ley 17 de 2018, que establece un apoyo de B/.7.50 por quintal de arroz en cáscara, sucio y húmedo, monto que debe revisarse cada tres años.