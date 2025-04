$!Los diputados de VAMOS le restan importancia a dicho por Lombana

La jefa de la bancada de la Coalición Independiente VAMOS Janine Prado restó importancia a las declaraciones del presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA) Ricardo Lombana, sobre la posibilidad de evaluar la conformación de una bancada con los diputados independientes que se retiren o sean expulsados del grupo.

“Con mucho respeto le diría que hay muchas cosas importantes ocurriendo en el país, tal como el tema de los comunicados sobre el Canal, el proyecto de Ley sobre Amnistía, entre otros, como para centrar la atención en lo que el mismo Sr. Ricardo señala como un comentario de pasillo”.

Lombana explicó que la posibilidad de sumar a uno o varios diputados podría permitir el acceso de MOCA a tener representación en las comisiones de Trabajo de la Asamblea. “Si MOCA estaría dispuesto a crear una bancada en conjunto, eso no significa que se inscribirían en MOCA”, enfatizó Lombana.

En cuanto a la posibilidad de que se creará una bancada como lo planteó Lombana, el comunicólogo Marcos Castillo asevero: “Si los diputados de VAMOS continúan ventilando sus diferencias en las redes sociales, se puede convertir en una situación insostenible y la escisión de su bancada sería inevitable”.

Castillo agregó que “sin duda MOCA sería la primera opción para los diputados disidentes, aunque existen otras opciones. Todo dependerá de qué tan insalvables sean las diferencias al punto que no sea posible un borrón y cuenta nueva. La pregunta es si tendrán la madurez política suficiente para intentarlo”.

En este sentido, Ebrahim Asvat, defiende la libertad de los diputados de la coalición de quedarse o irse, tomando en cuenta que son una asociación y no un partido.

“Los independientes no son miembros de ningún partido político, pueden decidirse mientras están en ejercicio de su cargo. Tampoco están obligados por disciplina partidaria, pues por eso son independientes. Puedan votar como les parezca. Quien quiera seguir sus postulados lo hacen, si quiere, y si no quiere, pues no quiere. Con VAMOS te puedes quedar o irte. No hay consecuencias”, plantea el analista político.