$!Los altercados de Jhonathan Vega

El diputado Jhonathan Vega llegó al escenario político en el circuito 4-5 (Boquete, Dolega y Gualaca), donde ganó por la Coalición Vamos. Durante su corto periodo en el Legislativo, Vega ha estado involucrado en varios conflictos con sus colegas y otros actores dentro del hemiciclo.

En octubre 2024, durante la discusión del proyecto de presupuesto del Estado de 2025, Vega tuvo intercambio de palabras con el diputado Néstor Guardia, incluso golpeó la mesa y dijo palabras obscenas.

Luego, en marzo de este año, en un encuentro de la bancada Vamos, el diputado también se vio involucrado en una escena de gritos contra sus compañeras Alexandra Brenes, Walkiria Chandler y Yamireliz Chong, por la forma en que votarían por las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS).

Así, el parlamentario el 15 de septiembre pasado, nuevamente fue noticia cuando participó en una confrontación con el creador de contenido Pedro Rodríguez, la cual incluyó insultos, palabras subidas de tono y hasta manotazos.

Sobre este hecho en particular Vega dijo que “fue un momento de tensión que en ningún caso debió escalar”. Reiteró su compromiso “con el respeto, el diálogo y la convivencia pacífica”.

Sin embargo, el martes pasado nuevamente protagonizó una confrontación, está vez con su colega del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ernesto Cedeño.