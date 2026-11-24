La Asamblea Nacional se prepara para iniciar en enero de 2027 un nuevo período legislativo con una serie de proyectos pendientes y propuestas que podrían generar importantes debates entre las bancadas.

Según diputados y politólogos, entre los principales asuntos que deberán atender figuran las reformas electorales, educativas, la generación de empleo, la seguridad y la recuperación económica.

Uno de los temas será la reforma al Código Electoral (Proyecto de Ley 699), de cara a las elecciones de 2029, así como los cambios al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, cuya discusión permanece estancada por diferencias entre las bancadas.

También se plantea impulsar iniciativas para generar empleos y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, además de retomar el Proyecto de Ley 617, relacionado con la reforma a la Ley Orgánica de Educación.

En materia de seguridad, se discutirán propuestas sobre la responsabilidad penal de adolescentes vinculados a delitos graves. A esto se suma la reforma al sector eléctrico, contemplada en el Proyecto de Ley 705. En salud pública se encuentran iniciativas para crear un Consejo Nacional de Diabetes y un registro de personas con esta enfermedad. Para el diputado José Pérez Barboni “las reformas electorales son prioritarias en enero”.

El politólogo Samuel Prado considera primordial impulsar la reactivación económica y avanzar en la reforma al Reglamento Interno del Legislativo.