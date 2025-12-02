La reforma al reglamento interno es la prioridad de la Asamblea

Leyes de transparencia, contra la corrupción y de generación de empleo se encuentran entre las prioridades de los diputados para el nuevo periodo legislativo, que se inicia el viernes 2 de enero de 2026.

Además, los parlamentarios indicaron que se abordarán las modificaciones al reglamento interno, como lo ha asegurado el presidente de este órgano del Estado, Jorge Herrera.

“Hay un compromiso. No tengo ningún temor en estar discutiendo reglamento interno, espero que todas las bancadas respaldemos esta iniciativa, cual sea el resultado, pero de cara al pueblo. Que se trasmitan las reuniones”, manifestó Herrera.

El diputado añadió que la población “quiere transparencia, cero corrupciones, por lo que se hará el debate necesario a los proyectos anticorrupción”.

Eliecer Castrellón, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y diputado de la bancada Mixta, dijo que “un tema inevitable es el reglamento interno, en el cual debemos ponernos de acuerdo. Es un proyecto muy importante”.

Por su parte, Ariana Coba, diputada Panameñista, contó que “principalmente se debe discutir el reglamento interno de la Asamblea Nacional, y por supuesto el proyecto de ley de prisión perpetua para crímenes atroces”.

“La reforma al RORI, el Proyecto Antibotellas y la Ley de Carrera Administrativa, así como el proyecto de uso de dispositivos electrónicos como medida preventiva en casos de violencia”, son temas que deben estar en agenda, según la diputada de la bancada de Vamos, Janine Prado.

Para el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, “una de las prioridades es revocar la decisión de la Comisión de Gobierno, que no avaló el proyecto anticorrupción del Procurador de la Nación. Otro tema es el reglamento interno”.