Impugnan candidatura a la 2da vicepresidencia del CEN del PRD

Emelie García Miró, candidata a la 2da vicepresidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Democrático (PRD), confirmó que presentó un recurso de impugnación contra la candidatura de Yesenka Espinosa porque “no reúne los requisitos” para aspirar al cargo.

García Miró explicó que en primera instancia el recurso lo presentó el 15 de octubre, ante la Comisión Nacional de Elecciones, sin embargo, fue rechazado por lo que el domingo, 19 de octubre, fue presentado ante los juzgados del Tribunal Electoral.

De acuerdo con la impugnante, Espinosa “no cumple con los 120 meses ininterrumpidos de inscripción y militancia comprobada en las filas del colectivo político”, el cual es uno de los requisitos para aspira a la 2da vicepresidencia.

“Conforme al calendario electoral presentamos recurso de impugnación ante los juzgados electorales debido a que agotamos la vía interna del partido. Los juzgados tienen 24 horas para admitir y hacer el reparto del recurso”, detalló.