$!“Hoy doy la cara”, dijo Gaby Carrizo

El exvicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, llegó ayer al Aeropuerto Internacional de Tocumen para enfrentar una acusación por presunto enriquecimiento injustificado.

Carrizo fue aprehendido por agentes policiales que lo condujeron a la Dirección Nacional de Investigación Judicial (DIJ), en Ancón. “Ahí permanecerá hasta que se fije la hora y fecha de la audiencia”, aseguró su abogado, Pedro Meilán.

“Hoy doy la cara. Me presento ante la justicia con la conciencia tranquila y la frente en alto. Confío en que la verdad saldrá a la luz y en que la justicia prevalecerá”, expresó Carrizo en su cuenta de la red social X.

El exvicepresidente también destacó que es inocente y que enfrentará todos los cargos. “Aquí estoy; preferí no atender la juramentación del Parlacen y venir en el primer vuelo. Soy inocente, esto es una persecución política”.

Sus abogados resaltaron que se trata de una persecución política. “Aquí el licenciado Adecio Mojica ha señalado que existen tres causas abiertas por el mismo motivo: enriquecimiento injustificado; y esas causas vienen desde hace un año”, destacó Meilán.

Su esposa, Julieta Spiegel, pidió que se respetara el debido proceso.