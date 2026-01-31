Festival de Libros Infantil y Juvenil inicia hoy en el Parque Omar

El Festival de Libros Infantil y Juvenil 2026 inicia hoy sábado con una agenda cultural que traslada el espíritu de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. a la Casa Club del Parque Omar, apostando por nuevas formas de acercar la lectura a niños y jóvenes.

La iniciativa, organizada por la Cámara Panameña del Libro, busca demostrar que las historias no solo se leen en papel, sino que también se viven a través de la tecnología, la imaginación y la participación activa de todos los niños.

La programación arranca hoy sábado, 31 de enero, a las 11:00 a.m., en el área del Showroom, con una sesión de narración oral a cargo del Círculo Infantil y Juvenil “Héctor Collado”, enfocada en estimular la creatividad y el gusto por la lectura desde edades tempranas. Más adelante, a las 2:10 p.m., la especialista Anayansi Barrantes ofrecerá un taller de comprensión lectora en el Salón Santiago, brindando herramientas clave para el análisis e interpretación de textos.

Para mañana domingo, 1 de febrero, la agenda continuará con actividades dirigidas al público adolescente, destacando el taller de creatividad literaria “El oficio de imaginar”, que será impartido por Dayana Rivas a la 1:10 p.m. en el Salón Coclesito, promoviendo la escritura y el pensamiento creativo.

De manera paralela, durante estos dos días y en un horario extendido de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., el público podrá disfrutar de una experiencia de literatura inmersiva desarrollada junto a Global Films, que permitirá adentrarse físicamente en los universos literarios de El Principito y Lolita Montero.

La organización destacó que el objetivo principal es convertir este festival en un punto de encuentro donde la imaginación y la tecnología se unan para transformar la relación de los jóvenes con los libros.

Todas las actividades que se desarrollan en la Casa Club del Parque Omar son de acceso gratuito, reafirmando el compromiso de la Biblioteca Nacional con el acceso democrático a la cultura y el aprendizaje integral en el país.