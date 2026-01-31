Imhpa advierte tiempo seco, calor y fuertes vientos durante este fin de semana

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá informó que hoy sábado, 31 de enero y durante el domingo, 1 de febrero, el país estará bajo la influencia de condiciones propias de la temporada seca, caracterizadas por ambiente caluroso, baja probabilidad de lluvias y un aumento significativo de los vientos, especialmente en zonas marítimas y áreas expuestas.

Durante la mañana, en la vertiente del Caribe se registraron lluvias débiles y de corta duración en sectores montañosos y en el oriente de la comarca Guna Yala. Para la tarde y el resto del día, se prevén aguaceros aislados en áreas del occidente y oriente de esta región, mientras que el resto del Caribe se mantendrá con tiempo estable y sin precipitaciones de relevancia.

Las condiciones en la vertiente del Pacífico se mantienen mayormente estables, con cielo parcialmente nublado a despejado y temperaturas elevadas. No se descarta que durante la tarde se presenten aguaceros puntualmente fuertes en la provincia de Darién y la comarca Emberá Wounaan, mientras que en el resto del territorio nacional predominará el tiempo seco y ventoso.

El Imhpa mantiene vigente un aviso de vigilancia por condiciones ventosas desde las 10:00 a.m. de hoy sábado hasta las 11:59 p.m. del martes 3 de febrero de 2026, el cual abarca la vertiente del Caribe, la vertiente del Pacífico y las zonas marítimas. A este escenario se suman advertencias por índices elevados de radiación ultravioleta y riesgo de generación y propagación de incendios.

De acuerdo con el informe meteorológico, el ingreso de un sistema frontal en la cuenca del mar Caribe, junto al desplazamiento de sistemas de alta presión provenientes del sur y sureste de Estados Unidos, favorecerá el incremento en la velocidad de los vientos sobre el país.

Se esperan vientos de componente norte con velocidades de hasta 50 kilómetros por hora en áreas marítimas y hasta 40 kilómetros por hora en tierra firme. Además, podrían registrarse ráfagas que alcancen los 70 kilómetros por hora en zonas bajas y hasta 90 kilómetros por hora en regiones montañosas.

El pronóstico fue elaborado por la meteoróloga Julissa Rivera, quien reiteró el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a tomar las medidas preventivas necesarias ante las condiciones climáticas previstas para este fin de semana.