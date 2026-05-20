Aaron Rodgers confirma su retiro tras la temporada 2026 de la NFL

El mariscal de campo Aaron Rodgers, futuro miembro del Salón de la Fama, confirmó este miércoles que pondrá fin a su carrera en la NFL al término de la temporada 2026.

Cuatro veces Jugador Más Valioso de la liga estadounidense de football americano (NFL), Rodgers firmó esta semana un contrato de un año con los Pittsburgh Steelers, al que ya se había unido la temporada anterior bajo la dirección del entonces entrenador en jefe Mike Tomlin.

El acuerdo lo reúne con su exentrenador en jefe en los Green Bay Packers, Mike McCarthy, quien llegó a los Steelers en enero tras la salida de Tomlin luego de la eliminación del equipo en la ronda de comodín de los playoffs.

"Definitivamente hay un componente de círculo completo que despertó mi interés", señaló el mariscal de 42 años sobre su regreso al trabajo con McCarthy.

Rodgers reconoció que existieron "algunas dudas" sobre su continuidad en la liga y la posibilidad de disputar una 22ª temporada.

"Tuve una buena conversación con Mike desde que lo contrataron. Se sintió bien volver", agregó.

El quarterback explicó que la situación es distinta a la del año pasado, ya que conoce a varios compañeros y parte del cuerpo técnico.

Rodgers desarrolló gran parte de su carrera bajo la dirección de McCarthy en Green Bay, donde juntos conquistaron el Super Bowl en 2011, precisamente ante los Steelers.

Su futuro había estado en duda tras la eliminación del equipo en los playoffs de enero, cuando sufrió cuatro capturas y completó apenas 17 pases en la derrota por 30-6 ante los Houston Texans.

La llegada de McCarthy alimentó las especulaciones sobre su continuidad, especialmente después de que el entrenador manifestara su deseo de contar con el jugador.

Rodgers, ganador del premio al Jugador Más Valioso en 2011, 2014, 2020 y 2021 con los Packers, había llegado a los Steelers en 2025 tras una breve etapa en los New York Jets.