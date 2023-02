Expresidente Pérez Balladares confirma apoyo a Carrizo y confía que será el candidato del PRD

El exmandatario de la República Ernesto Pérez Balladares confirmó su apoyo al vicepresidente José Gabriel Carrizo para ser candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), con miras a las próximas elecciones.

Pérez Balladares manifestó que tiene la certeza de que Carrizo será el candidato del partido para las elecciones del 2024. Además, indicó en entrevista a TVN Noticias que el PRD tiene muy buena posibilidad de repetir como gobierno.

“No es una decisión nueva, yo desde un principio lo he estado diciendo que si José Gabriel Carrizo era el candidato del Partido Revolucionario Democrático, yo lo iba a apoyar”, expresó el exmandatario.

Sobre el valor y certeza de las encuestas, dijo que “las últimas que se han hecho no solo en Panamá, sino también en otros lados han demostrado que no tienen la confiabilidad de predecir lo que pasará”.

“Lo que a mi menos me preocupa son esas circunstancias pasadas. A mí lo que me preocupa es como enfrentan las situaciones, se aclare lo que se tenga que aclarar, se diga lo que se ha hecho, porque realmente desde el punto de vista de inversión social nadie ha hecho más que este gobierno”, agregó el político.

Resaltó que “pienso que poniendo las cosas sobre la mesa, diciendo la verdad y establecido los criterios reales, tenemos muy buena posibilidad de repetir en la Presidencia de la República”.

Sobre la consolidación del partido y figuras que buscan la división al interno del colectivo, el exjefe de Estado expresó que: “estos son cantos de sirena, esto es un propósito de división, es como tirar a tres bandas, porque verdaderamente no tienen posibilidades a lo interno del partido, pero no sé con qué propósito quieren dividir el partido”. “Yo no tengo la menor duda de que la gente, fundamentalmente buena, del PRD se va a unir a través de la candidatura de Gaby”, puntualizó Pérez Balladares.