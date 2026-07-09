¿Existe realmente una verdadera oposición política en Panamá?

La elección de la nueva presidencia de la Asamblea Nacional ha vuelto a poner sobre la mesa un viejo cuestionamiento en la política panameña, en si hay realmente una oposición política o las diferencias entre las principales fuerzas partidistas han quedado relegadas por acuerdos coyunturales de poder, así lo manifestaron analistas políticos.

El respaldo anunciado el pasado 1 de julio por diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y de otras bancadas a la candidata del partido Realizando Metas (RM) para dirigir el Legislativo ha alimentado las críticas de analistas, quienes sostienen que en Panamá la línea que separa al oficialismo de la oposición es cada vez más difusa.

En este sentido, el politólogo Ebrahim Asvat sostiene que “aquí desapareció el concepto de oficialismo y oposición hace más de una década. Lo que existe es meramente reparto. No hay diferencias ni ideológicas ni programáticas entre las supuestas distintas fuerzas políticas. Más bien es una cuestión de reparto. Cada uno hace lo mismo en el ejercicio del poder y las elecciones son como una lotería. A veces gano yo y a veces ganas tú, pero todos andan en lo mismo”,

En tanto, el diputado Luis Duke, de Vamos, resaltó que “aquí la gran pregunta es quiénes realmente son opositores, si aquellos que se alinean con el gobierno en una votación o aquellos que realmente proponemos un cambio e impulsado para poder generar contrapeso con el ejecutivo”. Duke subrayó: “ahora bien, en ocasiones hemos apoyado proyectos que son del oficialismo, sin embargo, son aquellos que benefician al país”.