Estalla conflicto en Arraiján por la recuperación de espacios públicos

La recuperación de espacios públicos en Arraiján por parte de la alcaldesa Stefany Peñalba sigue generando conflicto entre comerciantes y el municipio.

José Manuel Vivero, propietario de la cevichería El Monarca, señaló que “el proceso se realizó sin previo aviso ni documentación formal, la señora alcaldesa en ningún momento nos presentó un documento donde se avalara la razón para el desalojo”.

Vivero explicó que “desde el 7 de abril de 2025 iniciaron los desalojos, los cuales incluyeron la demolición de varios locales, no solo fue mi negocio; en el área también había una barbería y una fonda”.

detalló que “mi establecimiento tenía más de 25 años de funcionamiento, con impuestos al día y permisos en regla y nos desalojó sin que se nos ofreciera un lugar inmediato para continuar operando”.

Según indicó, la única alternativa planteada fue la reubicación en contenedores detrás del súper 99 de Vacamonte, propuesta que aún no se ha concretado.

Por su parte, Omaira Martínez, propietaria de una fonda en la vía Vacamonte, manifestó que desde el desalojo no han recibido comunicación alguna. “Ha sido una falta de respeto y empatía; de nuestro negocio dependían varias personas”, expresó.

Martínez también adelantó que “los comerciantes afectados planeamos reunirnos próximamente para acudir al municipio y exigir una respuesta ya que necesitamos trabajar y generar nuestros ingresos”.

Metro Libre intentó comunicarse con la Alcaldía de Arraiján para conocer el plan de reubicación de los comerciantes; sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.