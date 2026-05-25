Política

En Renacimiento se trabaja en los caminos de producción

El alcalde de Renacimiento, Quintín Pittí Chanto, adelanta proyectos enfocados en mejorar la infraestructura del distrito, fortalecer el turismo y optimizar los servicios comunitarios

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Cortesía | Renacimiento.
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Amilkar Rodriguez
25 de mayo de 2026

El alcalde del distrito de Renacimiento, en la provincia de Chiriquí, Quintín Pittí Chanto, informó sobre una serie de proyectos que actualmente gestiona la administración municipal, enfocados en mejorar la infraestructura comunitaria, los caminos de producción y reforzar la seguridad en la región fronteriza.

Entre las principales iniciativas, Pittí destacó “trabajamos en la construcción de aceras con ciclovías, que funcionarán para explotar el sector turismo, así como también el mejoramiento de los servicios de ornato y aseo, en distintos sectores del distrito”.

Asimismo, señaló que otro de los objetivos prioritarios es la recuperación de más de 250 kilómetros de caminos de producción, con el fin de facilitar el acceso y fortalecer la actividad agrícola y comercial de las comunidades rurales.

En cuanto a la seguridad, el alcalde indicó que “mantenemos coordinación con el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y contamos con el respaldo de nueve puestos policiales distribuidos en puntos estratégicos de control. Además, adelantó que gestionamos la implementación de un sistema de bioseguridad con cámaras de videovigilancia a lo largo del cordón fronterizo, con el propósito de reforzar la vigilancia y la seguridad ciudadana en la zona.

El distrito de Renacimiento y su demografía

ml | El distrito de Renacimiento es una de las divisiones que conforma la provincia de Chiriquí. Fue creado el 18 de octubre de 1970, mediante el Decreto de Gabinete 296. Cuenta con una población de 22,429 habitantes, divididos en los 8 corregimientos: Breñón, Cañas Gordas, Dominical, Monte Lirio, Plaza de Caisán, Río Sereno, Santa Cruz y Santa Clara.

Datos Biográficos

Quintín Pittí Chanto, nacido el 7 de noviembre de 1959 en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, es un destacado líder comunitario.

Realizó sus estudios primarios en la Escuela de Monte Lirio y estudios secundarios en el Colegio Secundario de Volcán.

Tiene diplomados en áreas como energía renovable, administración agropecuaria y agricultura sostenible.

Fue Representante del corregimiento de Monte Lirio durante el período 2004–2024, ejerció como Presidente del Concejo.

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