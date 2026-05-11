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En Guabito se impulsa el turismo y comercio local

Jennifer Ruíz , representante del corregimiento de Guabito, impulsa un plan de gestión orientado al desarrollo turístico, el fortalecimiento económico y la generación de oportunidades a los residentes

En Guabito se impulsa el turismo y comercio local
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ML | Parador fotográfico.
En Guabito se impulsa el turismo y comercio local
Cortesía | Entregan certificado.
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En Guabito se impulsa el turismo y comercio local
Amilkar Rodriguez
11 de mayo de 2026

La representante del corregimiento de Guabito, en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, Jennifer Ruíz, desarrolla un plan de gestión enfocado en fortalecer el turismo, respaldar a los emprendedores locales, mejorar la infraestructura comercial y promover oportunidades para la juventud.

Ruíz destacó que, “actualmente una de las principales apuestas de mi administración es consolidar el potencial turístico de la zona, por eso realizamos consultas para lograr que Guabito sea declarado como área turística”.

“Somos el segundo paso fronterizo más transcurrido y estamos viendo un importante auge económico gracias al turismo comercial que existe en este punto”, expresó la representante.

Asimismo, señaló que “buscamos potenciar el ecoturismo en la región, destacando que Bocas del Toro no solo cuenta con atractivos insulares, sino también con ríos y otros recursos naturales que representan un gran atractivo para visitantes nacionales y extranjeros”.

En materia de emprendimiento, Ruíz indicó que mantienen “programas de apoyo para artesanos locales, con el propósito de que puedan ofrecer productos autóctonos a los turistas”. Explicó que se les brinda respaldo mediante materia prima y herramientas necesarias para fortalecer sus negocios.

Finalmente, la edil subrayó que “mi anhelo al terminar mi periodo es ver un corregimiento próspero y lleno de oportunidades para todos”.

6,573
Residentes aproximadamente tiene el corregimiento de Guabito, según cifras oficiales.
Guabito, importante cruce fronterizo

ml | El corregimiento de Guabito es una localidad fronteriza clave en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, con una población de aproximadamente 6,573 habitantes. Situado junto al río Sixaola, sirve como el principal punto de entrada terrestre entre Panamá y Costa Rica, considerado como el 2do cruce fronterizo más transcurrido del país.

Su actividad económica se centra en el comercio activo, el tránsito de mercancías y el cultivo de banano. La zona ha enfrentado tensiones por la seguridad de la tenencia de tierras, con familias en riesgo de desalojo.

ml | Jennifer Elida Ruíz Santamaría, elegida como representante del corregimiento es egresada del Colegio Secundario de Guabito. actualmente cursa una licenciatura en administración y fue coordinadora regional del AMPYME

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