Embajador de EE. UU. gestionará retiro de premio anticorrupción otorgado a Annette Planells

El embajador de los Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, anunció este miércoles, 10 de diciembre, que trabajará con el gobierno de su país para retirarle un premio anticorrupción otorgado en la administración de Joe Biden a la activista Annette Planells.

En un trino publicado en X, Cabrera dijo que, “l honor mal concedido se convierte en deshonra: el Departamento de Estado de Biden coronó a una extorsionadora, Annette Planells, como su “Campeona anticorrupción”.

Añadió que “ahora quedó al descubierto por chantaje e interferencia electoral. Este fracaso en la política de la era de Biden solo sirvió para desvirtuar la misión del premio”.

“Bajo el presidente Trump, se acabaron los reconocimientos vacíos y estamos enfocados en trabajo serio: colaboraciones más fuertes, políticas más fuertes y una verdadera rendición de cuentas. Ella nunca mereció un premio — trabajaremos para quitárselo”, concluyó.