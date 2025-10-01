Embajador de Cuba en Panamá visita la Asamblea y se reúne con diputados

La Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada Walkiria Chandler D’Orcy, recibió la visita de cortesía del embajador de la República de Cuba en Panamá, Víctor Manuel Cairo Palomo, en el marco de la diplomacia parlamentaria impulsada por la Asamblea, con el objetivo de “fortalecer los lazos de cooperación, amistad y trabajo conjunto entre ambos países”.

El embajador cubano expresó que “el interés es seguir estrechando esos lazos de amistad y mantener esos vínculos de cooperación y hermandad que existen entre ambos países”.

Durante el encuentro, Cairo Palomo detalló que “actualmente 86 personas se mantienen estudiando en Cuba sus postgrados y pregrados, en medicina y otras áreas académicas”, además de recordar que “se mantienen acuerdos con Panamá, en materia de medio ambiente para el cuidado de manglares, cambio climático y capacitaciones en temas de meteorología”.

Acompañaron al embajador la consejera Laritza Garbey Ramírez y miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, quienes participaron en el diálogo enfocado en fortalecer la cooperación bilateral.