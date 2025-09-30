Elección de la directiva agita al Partido Popular

Zulphy Santamaría, Richard Killborn, Cirilo Salas, Ricaurte Grajales, Ismael Lezcano y Daniel Brea (actual presidente), buscan presidir la Junta Directiva del Partido Popular (PP).

Las elecciones se realizarán el próximo 13 y 14 de diciembre, donde 500 delegados y 96 autoridades elegirán la nueva directiva, que incluye además del presidente, cinco vicepresidentes, ocho miembros de la Comisión Política Nacional, un secretario general, tres subsecretarios generales, un fiscal nacional y el defensor de los Derechos Humanos y miembros, explicó Brea.

Quienes resulten electos estarán en sus cargos durante un periodo de cinco años, que sería 2025-2030.

El político adelantó que “el próximo año se deben elegir las directivas provinciales y comarcales”.