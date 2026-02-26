El PRD respalda fallo de la Corte y pide transición “ordenada y transparente” en los puertos

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) se pronunció tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato y las adendas de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal.

En un comunicado oficial, el colectivo manifestó “su respeto absoluto al Órgano Judicial y a las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. En un Estado democrático de derecho, los fallos se acatan. La institucionalidad está por encima de cualquier contrato o interés particular”.

“Este fallo abre una nueva etapa y coloca sobre el Estado panameño una responsabilidad histórica: garantizar una transición ordenada que asegure la operación continua de los puertos, proteja los empleos de miles de trabajadores panameños y preserve la estabilidad de nuestra plataforma logística, uno de los pilares de la economía nacional”, añaden.

La organización también subrayó que cualquier empresa que asuma temporalmente la administración de los puertos debe entender que su rol será “estrictamente temporal”.

Asimismo, insistió en que el país requiere un nuevo modelo concesional “con reglas claras y equitativas” y con auditorías obligatorias que aseguren transparencia. “Exigimos transparencia total”, enfatizó el PRD.

Finalmente, el colectivo afirmó que actuará como oposición responsable y velará porque el proceso se conduzca con legalidad y visión de Estado. “Cuando se trata de los intereses del país, el PRD siempre estará del lado de Panamá”.