El PRD, Panameñismo y Partido Popular están a prueba con elecciones internas

El Partido Revolucionario Democrático, el Panameñista y el Popular celebrarán elecciones internas antes de fin de año

El PRD renovará parte de su CEN

Y. Ortíz | El Partido Revolucionario Democrático (PRD) escogerá cinco de los 10 cargos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en un directorio nacional que se celebrará el próximo 23 de noviembre. De las 46 personas postuladas, solo se recibió una impugnación por parte de Emely García Miró, aspirante a la segunda Vicepresidencia contra su oponente en el cargo Jesenka Marlowa Espinosa, por supuestamente incumplir con la cantidad de meses inscritas en el partido. La Comisión Nacional de Elecciones del partido la rechazó por improcedente y en este momento está en los Juzgados Electorales del TE. En cuanto a las candidaturas, el puesto de Secretario General se lo disputan ocho candidatos: Balbina Herrera, Pedro Miguel González, Higinio González Benchiman, Luis Alberto Castilla, Demetrio Grenald Thorpe, Audino Fuentes, Juan de Dios Caballero y Pablo De Gracia.







Panameñismo espera fallo

Y.Ortíz | La convención extraordinaria del Partido Panameñista para elegir su nueva Junta Directiva Nacional y a los directores nacionales se realizará el 23 de noviembre de este año. Actualmente, se disputan el control de este colectivo político dos nóminas: una encabezada por el actual presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Herrera; y la otra por el empresario Carlos Raúl Piad. Alberto Guerra, presidente del Comité Nacional de Elecciones, explicó que se presentaron dos impugnaciones, una contra la nómina de Jorge Herrera, por supuestamente incumplir con la paridad en la lista de candidatos, la cual fue admitida y fallada a favor del diputado; y la otra, contra el proceso de elecciones, presentada por Dionisio de Gracia, rechazada de plano. Hoy es el último día para recurrir ante el Tribunal Electoral por impugnaciones, que deberán resolverse a más tardar el miércoles.

Partido Popular sin impugnaciones