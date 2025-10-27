$!El PRD, Panameñismo y Partido Popular están a prueba con elecciones internas

<span class="mln_uppercase_mln">Y.Ortíz |</span> La convención extraordinaria del Partido Panameñista para elegir su nueva Junta Directiva Nacional y a los directores nacionales se realizará el 23 de noviembre de este año. Actualmente, se disputan el control de este colectivo político dos nóminas: una encabezada por el actual presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Herrera; y la otra por el empresario Carlos Raúl Piad. Alberto Guerra, presidente del Comité Nacional de Elecciones, explicó que se presentaron dos impugnaciones, una contra la nómina de Jorge Herrera, por supuestamente incumplir con la paridad en la lista de candidatos, la cual fue admitida y fallada a favor del diputado; y la otra, contra el proceso de elecciones, presentada por Dionisio de Gracia, rechazada de plano. Hoy es el último día para recurrir ante el Tribunal Electoral por impugnaciones, que deberán resolverse a más tardar el miércoles.