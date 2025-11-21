Diputada Chandler recibe beca y viajará a España

La diputada de la coalición Vamos, Walkiria Chandler D’Orcy, participará en la IX Edición del Programa de Liderazgo Público Iberoamericano, bajo el tema “Tecnologías digitales, democracias y gobierno abierto”, que se realizará del 24 al 28 de noviembre de 2025, entre Madrid y Barcelona, gracias a una beca de la Fundación Coralino.

“Esta beca representa una oportunidad importante para fortalecer mis capacidades en temas de democracia, modernización institucional, gobierno digital y políticas públicas basadas en evidencia, conocimientos que aportarán directamente al trabajo que realizo como diputada”, detalló en un comunicado publicado en redes sociales.

Todos los gastos del viaje, pasaje, alojamiento, manutención y seguro son cubiertos en su totalidad por la Fundación Coralino. “No se utilizarán fondos públicos para ninguna etapa de esta experiencia. Yo y mi equipo de trabajo seguiremos atendiendo todas las gestiones, consultas y necesidades de la comunidad mediante los canales habituales. También estaré disponible de manera virtual para cualquier asunto que requiera mi atención directa”, aclaró Chandler D’Orcy.