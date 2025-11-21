Diputada Chandler recibe beca y viajará a España

La diputada de la coalición Vamos, Walkiria Chandler D’Orcy, participará en la IX Edición del Programa de Liderazgo Público Iberoamericano, bajo el tema 'Tecnologías digitales, democracias y gobierno abierto', que se realizará del 24 al 28 de noviembre de 2025, entre Madrid y Barcelona, gracias a una beca de la Fundación Coralino.'Esta beca representa una oportunidad importante para fortalecer mis capacidades en temas de democracia, modernización institucional, gobierno digital y políticas públicas basadas en evidencia, conocimientos que aportarán directamente al trabajo que realizo como diputada', detalló en un comunicado publicado en redes sociales.Todos los gastos del viaje, pasaje, alojamiento, manutención y seguro son cubiertos en su totalidad por la Fundación Coralino. 'No se utilizarán fondos públicos para ninguna etapa de esta experiencia. Yo y mi equipo de trabajo seguiremos atendiendo todas las gestiones, consultas y necesidades de la comunidad mediante los canales habituales. También estaré disponible de manera virtual para cualquier asunto que requiera mi atención directa', aclaró Chandler D’Orcy.