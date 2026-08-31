De coalición a partido: Vamos arranca su proceso de formación política

El líder de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, anunció que avanzan hacia la constitución de un partido político. De acuerdo con el exdiputado, entre los objetivos están regresar a las comunidades, buscar nuevos liderazgos y pedir el apoyo de la ciudadanía.El anuncio se dio a conocer el 29 de agosto, durante la tercera asamblea general del grupo, donde el 97 % de sus miembros aprobó iniciar el proceso para la conformación oficial de una agrupación política.Según Vásquez, 'el objetivo de esta nueva propuesta es hacerlo totalmente diferente, como lo venimos haciendo. Vamos a acabar con las malas prácticas, porque estamos conscientes de que, si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a tener resultados distintos'. Igualmente, indicó: 'Sabíamos desde el primer momento que el camino no iba a ser fácil. Lo que nunca pensé, debo reconocer hoy frente a ustedes, es que el objetivo de los corruptos iba a cambiar; y es que el objetivo de ellos no ha cambiado, en cuanto a que siguen amando la corrupción y no al país'.