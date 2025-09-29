Política

Daniel del Valle impulsa el liderazgo juvenil político

El abogado Del Valle, sostuvo conversaciones con Ifarhu y Minsa, con miras a desarrollar un plan integral que aborde la importancia del empoderamiento de los jóvenes y su bienestar emocional

JM | El diplomático de 24 años Daniel del Valle en Metro Libre.
Cortesía | En la ONU.
Amilkar Rodriguez
29 de septiembre de 2025

ML | El jurista y diplomático español Daniel del Valle, reconocido por su labor internacional en el ámbito del derecho y la diplomacia, se encuentra de visita en Panamá con el objetivo de fortalecer proyectos relacionados con el liderazgo juvenil, el turismo y la salud mental.

Con una trayectoria marcada por su defensa del multilateralismo, la diplomacia cultural y los derechos humanos, Del Valle ha consolidado su perfil como una de las voces más jóvenes y activas de España en foros internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Su actual trabajo busca tender puentes entre Europa y América Latina en materia de cooperación, liderazgo y desarrollo sostenible.

En sus declaraciones, el diplomático destacó el trabajo del alcalde capitalino Mayer Mizrachi, a quien calificó como un referente de la nueva política por su cercanía con la población. Subrayó, además, el impulso de iniciativas como Premios Juventud, un evento que promueve la participación activa de nuevos talentos musicales.

Perfil diplomático

ML | Nació en Madrid, España, el 7 de diciembre del 2001. Fue embajador juvenil de la Organización de las Naciones Unidas y enviado especial de la juventud para el Parlamento Centroamericano.

