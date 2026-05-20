Cuatro agrupaciones buscan constituirse como partidos

El Partido Nacional Humanitario (PNH), Unidos para la Nueva Era (UNE), Acción Ciudadana Independiente (ACI) y RADIX buscan constituirse como partidos políticos, con miras a participar en las elecciones de 2029.

Para constituirse legalmente se requiere actualmente el 2% del total de los votos válidos emitidos en la última elección presidencial, equivalente a 45,503 firmas. Sin embargo, esta regla podría cambiar con las reformas al Código Electoral, que proponen elevar el requisito al 3%, es decir, 68,255 firmas.

En el caso de UNE, la propuesta del expresidente Martín Torrijos, una vez el Tribunal Electoral (TE) les dé aval, iniciarán la suma de adherentes. De acuerdo con su equipo de trabajo, primero deben someter a consulta de los simpatizantes el programa y los estatutos de la agrupación. Posteriormente, estos documentos deben formalizarse ante el Tribunal Electoral, proceso previsto para mediados de julio.

Por su parte, Jean Marcel Chery, de RADIX, indicó que el próximo mes iniciará el proceso de recolección de adherentes, tras culminar trámites como la apertura de una cuenta bancaria, requisito indispensable para arrancar la búsqueda de apoyo. El Partido Nacional Humanitario registra 2,393 inscritos y Acción Ciudadana Independiente 2,892, según datos del TE.