Concluye recolección de firmas para revocatoria del alcalde de Barú y representante en Arraiján

El pasado, domingo 28, de diciembre de 2025 concluyó el periodo para la recolección de firmas para la revocatoria de mandato al alcalde de Barú, Franklin Enrique Valdés Pitty, según informa la Dirección Regional del Tribunal Electoral de la provincia de Chiriquí.

Se detalló que “la revocatoria de mandato del alcalde de Barú fue impulsada por la ciudadana Ana Cecilia González Sánchez, quien logró un total de 964 firmas de respaldo (6.46%) entre el 20 de septiembre y 28 de diciembre de 2025, de un total de 14,914 firmas de apoyo que se requerían para avanzar con su solicitud”.

Además, se detalló que el pasado 23 de diciembre de 2025 también culminó el plazo de ley para la recolección de firmas de respaldo para la revocatoria de mandato la ciudadana Katerine Lisseth Torres González contra la representante del corregimiento Juan Demóstenes Arosemena (Arraiján), Raquel Del Carmen Murillo Godoy, quien registró 215 firmas (1.99%) de un total de 10,822 que se requerían alcanzar en un período de 90 días.

En ambos casos, la cantidad de firmas de respaldo reconocidas por el Tribunal Electoral puede ser impugnada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su publicación en los boletines electorales correspondientes.