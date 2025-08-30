Comisión de reformas electorales avanza con discusión sobre gastos del financiamiento político

Para la próxima sesión ordinaria del jueves, 4 de septiembre, la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), tiene programado continuar con la discusión del capítulo sobre gastos del financiamiento político electoral.

Con la aprobación de la inclusión del nuevo artículo 232-A se abrió el compás de trabajo para el mejoramiento del Código Electoral en la sesión ordinaria número 19 de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), el jueves 28 de agosto de 2025.

La nueva regulación propuesta por el grupo de Organizaciones No Gubernamentales plantea que todo ingreso de dinero producto de donaciones privadas conllevará un documento diseñado por la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político del Tribunal Electoral, que acredite de forma detallada, el origen de los fondos depositados y este será enviado en línea y formará parte de los informes de ingresos.Se añade en la norma que ningún ingreso en efectivo, de una sola fuente, a la cuenta única, podrá exceder de mil (1,000) Balboas, y la suma de todas las donaciones en efectivo, no podrá exceder el 7% del tope de financiamiento privado para cada cargo.