Carrera por la presidencia de la Asamblea entra en su recta final

El miércoles 1 de julio de 2026 se instalará un nuevo año legislativo en la Asamblea Nacional (AN), con los actos protocolares que marcan el inicio del período anual de sesiones ordinarias.

La ceremonia iniciará con la izada de la Bandera Nacional y de las banderas de los partidos políticos representados en el Órgano Legislativo, seguida del canto del Himno Nacional.

Posteriormente, se dará inicio a la sesión de instalación, en la que se elegirá la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, integrada por un presidente o presidenta, un primer vicepresidente o vicepresidenta y un segundo vicepresidente o vicepresidenta, mediante votación nominal y por mayoría de votos, según se establece en el Reglamento Interno de la Asamblea.

El presidente o presidenta electo será juramentado por el titular saliente y asumirá la conducción del proceso para la elección de los demás cargos, incluyendo el secretario o secretaria general y el subsecretario o subsecretaria general, quienes también serán juramentados.

Con la toma de posesión de todos los dignatarios, el presidente o presidenta declarará oficialmente instalada la Asamblea Nacional.

Durante el acto, el presidente o presidenta nombrará una comitiva de cinco diputados o diputadas, encargada de comunicar al presidente de la República, José Raúl Mulino, la culminación del proceso de instalación y acompañarlo al recinto parlamentario, mientras se declara un receso.

Al reanudarse la sesión, los presidentes saliente y entrante de la Asamblea pronunciarán sus discursos, seguidos del mensaje del presidente de la República.