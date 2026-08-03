Calles, agua y vivienda, son las prioridades en Buena Vista de Colón

Las carencias más críticas del corregimiento de Buena Vista, en la provincia de Colón, se concentran en el mejoramiento de las calles, el acceso al agua potable y la atención al déficit habitacional, así lo señaló el representante Carlos Lima.

El representante explicó que, aunque persisten retos importantes, ya hay avances en materia de vivienda gracias a la gestión con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y el Despacho de la Primera Dama, entidades que iniciaron los trámites para beneficiar con viviendas a las familias locales.

En cuanto a las obras de mayor impacto, el representante destacó que: “Estamos realizando una estación de bombeo en la comunidad de Quebrada Bonita. Ese proyecto va a beneficiar a más de siete sectores, lo que representa alrededor de 5.000 personas que tendrán un mejor acceso al servicio de agua”.

Asimismo, informó que la junta comunal desarrolla proyectos de mejoramiento de carreteras rurales en áreas que anteriormente carecían de este tipo de infraestructura, con el propósito de facilitar la movilidad de los residentes y mejorar la conectividad entre las comunidades.

Trabajos

El funcionario añadió que “también se ejecutan trabajos de limpieza y rehabilitación de cunetas, muchas de las cuales se encontraban deterioradas o desaparecidas desde hace varios años, lo que ocasionaba problemas de drenaje durante la temporada lluviosa”.

Como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura comunitaria, el edil resaltó que “con la empresa privada se ha trabajado para la construcción de veredas en distintos sectores del corregimiento, beneficiando a comunidades que anteriormente no contaban con espacios seguros para el tránsito peatonal”.

El representante enfatizó “que estas iniciativas forman parte de un plan integral orientado a elevar la calidad de vida de los habitantes de Buena Vista mediante inversiones en servicios básicos, e infraestructura vial.