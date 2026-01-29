$!Aumentan los roces entre los diputados de Moca y Vamos

Los últimos días han estado marcados por la polémica política entre los diputados de la bancada independiente Vamos y los del Movimiento Otro Camino (Moca). Aunque no es la primera vez que estos dos grupos, identificados como fuerzas políticas independientes, han tenido diferencias, la crisis se revivió con la reciente resolución aprobada en el pleno de la Asamblea Nacional, que otorga licencia a un grupo de diputados para ejercer como abogados.

Una de las primeras en salir al paso fue la diputada de la Coalición Vamos Janine Prado, quien cuestionó a su colega de Moca, Ernesto Cedeño, por respaldar la resolución cuando antes era uno de los que se oponía. “Mágicamente cambian de opinión. La coherencia también es ética pública”, manifestó la excoordinadora de bancada.

Durante la conformación de las comisiones permanentes del Legislativo se generó conflicto entre las dos agrupaciones cuando los parlamentarios de Vamos intentaron negociar como bloque ampliado de independientes, sin embargo, la postura de Moca fue contraria.

En enero del año pasado Cedeño respondió a comentarios de su compañero Betserai Richards sobre la línea política dentro del hemiciclo. “Escuchando al diputado Richards diciendo que la única oposición en la Asamblea Nacional son los diputados de la llamada bancada independiente Vamos, totalmente desacertado el comentario. Varios diputados que no somos de esa bancada hemos mostrado independencia y lo pueden ver inclusive, en nuestras intervenciones y denuncias interpuestas”, comentó el diputado. Poco después, en junio del mismo año, Betserai Richards se desvinculó de Vamos y se unió a los diputados de Moca para conformar la bancada Seguimos.

Pese a las distintas diferencias los parlamentarios consideran que no se han fragmentado. “No veo una ruptura como tal. Son opiniones encontradas de lo que sucede en un determinado momento. Lo importante de rescatar, es que los colegas quieren seguir trabajando en la misma línea, que beneficia a todos”, expresó el diputado Jorge González de Vamos.