Aumentan a 32% los cambios de residencia electoral en Panamá durante el primer semestre del año

Un total de 9,656 panameños realizaron trámites de cambio de residencia electoral entre enero y junio de 2026, según datos del departamento de Registro Electoral de la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE).

La cifra representa un aumento del 32 % en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 7,291 solicitudes.

En Bocas del Toro, que incluye parte de la comarca Ngäbe-Buglé, los trámites pasaron de 424 a 943, más del doble en un año. En Chiriquí se contabilizaron 1,595 cambios de residencia, mientras que Herrera registró 625 y Darién, incluyendo la comarca Emberá-Wounaan, alcanzó 422 solicitudes.

En otras zonas, como Panamá Oeste, también se observó un crecimiento, con 1,339 trámites frente a los 1,177 del primer semestre de 2025. En Panamá Este, el comportamiento se mantuvo estable con poco más de mil solicitudes, mientras que en la comarca Guna Yala, junto a Wargandí y Madungandí, se reportaron 22 cambios de residencia.

El informe de la DNOE también detalla que durante este periodo se realizaron 27 revisiones de trámites relacionados con ciudadanos declarados culpables del delito de cambio de residencia doloso. Además, se registraron 1,359 inhabilitaciones y se emitieron 40,731 certificaciones en los primeros seis meses de 2026.