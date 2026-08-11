Asamblea Nacional conmemora los 209 años del natalicio de Justo Arosemena

La Asamblea Nacional rindió homenaje al doctor Justo Arosemena este martes con una ofrenda floral por el 209.º aniversario de su natalicio, recordando el legado del jurista y político que sentó las bases de la nacionalidad panameña.

La ceremonia reunió a autoridades del Órgano Legislativo y representantes del Colegio Nacional de Abogados, quienes destacaron el legado de Arosemena y la vigencia de su pensamiento en la construcción de la República.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, resaltó: “hoy recordamos a un gran jurista, legislador, periodista, diplomático y, sobre todo, un ente comprometido con Panamá y con la idea de que el istmo pudiera construir un destino propio”.

Castañeda sostuvo que el legado de Arosemena demuestra que las grandes transformaciones requieren preparación, estudio y capacidad para convertir las ideas en propuestas concretas.

Por su parte, la presidenta del Colegio Nacional de Abogados, María Sofía Torres Morales, señaló que conmemorar el natalicio de Justo Arosemena debe trascender el acto ceremonial y convertirse en una oportunidad para analizar el presente y el futuro de Panamá.

Asimismo, enfatizó que “no debe ser únicamente un ejercicio de memoria, sino también un espacio para reflexionar sobre el país que se ha construido, sus instituciones y el tipo de república que se pretende legar a las próximas generaciones”.