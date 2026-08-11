Ministro Moltó recorre comunidades cercanas a la mina de cobre para escuchar a trabajadores, autoridades y proveedores

Escuchar de primera mano a trabajadores, autoridades locales y proveedores de las comunidades cercanas a la mina de cobre fue el objetivo de la gira que realizó el ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, por los distritos de Donoso, Omar Torrijos Herrera y La Pintada, como parte del trabajo de la Comisión Interministerial.

El recorrido inició en Donoso, donde Moltó conversó con trabajadores de la mina. Allí conoció historias de técnicos y profesionales panameños que se han formado y han alcanzado posiciones de alta responsabilidad dentro y fuera del país.

Según los datos compartidos durante la visita, la actividad actualmente autorizada por el Gobierno genera 3,200 empleos directos y más de 3,000 indirectos. Más del 91% de la fuerza laboral es panameña, el 48% proviene de los municipios aledaños y el 17% son mujeres con formación técnica y profesional.

”Escuchar a los trabajadores permite dimensionar el capital humano que se ha formado alrededor de esta actividad. Son panameños que durante años se han preparado, han construido una carrera y sostienen a sus familias con su trabajo”, destacó Moltó.

En Coclesito, distrito Omar Torrijos Herrera, el Ministro se reunió con autoridades locales. Expusieron la difícil situación económica y social que enfrentan las comunidades desde finales de 2023, sumada a necesidades históricas de infraestructura, servicios y oportunidades.

Las autoridades solicitaron agilizar el uso de los recursos provenientes de las regalías del concentrado de cobre exportado y pidieron acompañamiento para fortalecer la capacidad municipal de ejecutar esos fondos en obras concretas.

Moltó aseguró que lleva las impresiones y el diagnóstico de los municipios a la Comisión Interministerial. Reiteró la instrucción del presidente José Raúl Mulino de que estas comunidades sean una prioridad y estén en el centro de cualquier solución.

”Una de las prioridades es lograr que los recursos de las regalías puedan ser utilizados cuanto antes por los municipios en obras que beneficien directamente a sus habitantes”, indicó.

La gira cerró en La Pintada, en el Mercado Municipal, con miembros de la Asociación de Proveedores de la Industria Minera Panameña, APIMPA. Los empresarios explicaron las dificultades para mantener sus negocios y los empleos.

El 68% de los proveedores son pequeñas y medianas empresas de la región. Señalaron que el procesamiento del material ya extraído, autorizado por el Gobierno, les ha permitido sostener parte de su operación.

Moltó reconoció el esfuerzo de los proveedores para conservar empleos. “Detrás de cada empresa hay trabajadores y familias que dependen de esos ingresos. Esa realidad también deberá ser considerada por la Comisión al presentar sus propuestas”, afirmó.