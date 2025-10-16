Asamblea debate medidas para prevenir la pérdida de alimentos

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea aprobó en primer debate el proyecto de Ley 396, “Que establece medidas para la Prevención de Pérdidas de Alimentos y la Promoción de la Seguridad Alimentaria y dicta otras disposiciones”. La normativa, propuesta por el diputado Ariel Vallarino, busca establecer, actualizar e implementar el marco regulatorio para evitar el desecho de los productos alimenticios que aún se pueden utilizar, para aprovecharlos adecuadamente, puesto que más de 200,000 personas en nuestro país padecen de hambre, a la vez que a diario se pierden 350 toneladas de alimentos.

Durante la discusión en primer debate, se contó con la participación de Monseñor José Luis Lacunza, Obispo de David (Chiriquí), en representación de la Iglesia Católica de Panamá, quien enfatizó la urgencia de aprobar esta iniciativa para evitar que más panameños humildes sufran hambre. También participaron el Padre Miguel Ángel Ciaurriz, de la Parroquia San Lucas Evangelista, y Ana Isabel Méndez, gerente general del Banco de Alimentos de Panamá.

En los próximos días, se espera que el Pleno Legislativo analice en segundo debate el Proyecto de Ley 396 para su ratificación posterior ante el Ejecutivo.