Arranca la tercera asamblea general de Vamos

La coalición Vamos inició este sábado 29 de agosto su Tercera Asamblea de Miembros, donde se espera que sus integrantes definan si darán el paso para constituirse formalmente como partido político de cara a las elecciones de 2029.

La actividad se desarrolla en el gimnasio del Colegio Las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, en Clayton, donde ya se encuentran el presidente del movimiento Juan Diego Vásquez y los diputados Alexandra Brenes, Jorge Bloise y Miguel Ángel Campos, entre otros integrantes de Vamos.

El encuentro comenzó a las 11:30 a. m. en el Gimnasio del Colegio Las Esclavas, en Clayton. La asamblea fue convocada precisamente para discutir el futuro de la organización y comunicar posteriormente al país los próximos pasos del colectivo.