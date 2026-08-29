Reanudan por tercer día la búsqueda de menor arrastrado por una corriente en Veranillo

Por tercer día consecutivo, los equipos de rescate del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá reanudaron este sábado, 29 de agosto, la búsqueda del menor que fue arrastrado por una corriente en el sector 18 de Veranillo.

Las labores se mantienen activas y abarcan distintos puntos de la zona, luego de los barridos realizados durante los días anteriores sin que, hasta el momento, se haya localizado al menor.

Como parte de la operación de este sábado, los bomberos seguirán la búsqueda hacia la bahía de Panamá y realizarán recorridos mar adentro.