Movimiento sísmico de magnitud 4.6 fue percibido en varios sectores de Panamá

Un sismo de magnitud 4.6 fue registrado la noche del viernes 28 de agosto en las cercanías de San Miguel, en el distrito de Balboa, según el reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

El movimiento telúrico ocurrió a las 11:56:02 p.m., de ayer 28 de agosto, con una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro fue ubicado a unos 2 kilómetros al noreste de San Miguel.

El temblor fue percibido en diferentes sectores de la provincia de Panamá y Panamá Oeste, entre ellos San Miguelito, San Francisco, Obarrio, Chilibre, Don Bosco, Costa del Este, Paitilla, Arraiján y La Chorrera. También fue reportado por residentes de Isla del Rey, Isla Contadora, Isla Saboga y San Miguel.

Tras el evento, el director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith Gallardo, informó que no se habían reportado daños y que la institución mantenía el monitoreo de la situación.

El registro del Instituto de Geociencias se mantiene como preliminar, por lo que los parámetros del evento podrían ser ajustados posteriormente.

El Instituto de Geociencias mantiene habilitado un formulario para que las personas que percibieron el sismo puedan registrar su experiencia, información que contribuye al monitoreo de la actividad sísmica en el país.