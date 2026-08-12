Política

Aprobaron el nuevo reglamento interno de la Asamblea

Con 37 votos a favor, 21 votos en contra y una abstención culminó el proceso, que fue criticado por diputados de las bancadas de Vamos y Seguimos

Aprobaron el nuevo reglamento interno de la Asamblea
Aprobaron el nuevo reglamento interno de la Asamblea
Cortesía | Autoridades durante el acto protocolar.
Aprobaron el nuevo reglamento interno de la Asamblea
Amilkar Rodriguez
12 de agosto de 2026

Con 37 votos a favor, 21 en contra y una abstención, el pleno aprobó en tercer debate las modificaciones al reglamento interno de la Asamblea Nacional.

La ley se aprobó en medio de cuestionamientos por parte de las bancadas de Vamos, Moca y Seguimos, cuyos integrantes aseguraron que las reformas no representan avances reales. Los diputados críticos denunciaron que el nuevo reglamento mantiene beneficios para los parlamentarios, tales como las exoneraciones, y que además abre la puerta de manera indirecta al retorno de las partidas circuitales.

La diputada Janine Prado advirtió que “puede cambiar el nombre, puede cambiar el mecanismo y puede cambiar la redacción; lo que no podemos permitir nosotros es que vuelva la lógica clientelista metida por la puerta de atrás de esta Asamblea Nacional”. A su criterio, enumeró: “para eliminar privilegios dijeron que no; para sancionar a quien no viene a trabajar, dijeron que no; para cerrar espacios al nepotismo, también dijeron que no”, resumió la legisladora de la bancada de Vamos.

Horas antes, el diputado y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Manuel Cohen Salerno, defendió que los parlamentarios puedan gestionar las necesidades y proyectos de sus circuitos, al señalar que esta función forma parte de su responsabilidad de representación. “Nosotros tenemos el mandato constitucional y debemos responderle a los electores, ya que llegan a nuestros despachos con las necesidades de las comunidades, y en nuestra función no somos entes manejadores. Lo único que hacemos es gestionar e informar al Gobierno Central las necesidades que hay”, sostuvo.

Sobre las partidas circuitales, destacó que estas ocurren “cuando te entregan dinero para tú manejarlo. Nosotros no somos entes manejadores y tampoco estamos pidiendo serlo”.

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La propuesta de que los legisladores gestionen partidas fue presentada por el diputado Luis Eduardo Camacho
La Asamblea Nacional celebra el natalicio de Justo Arosemena

ml | La Asamblea Nacional rindió homenaje al doctor Justo Arosemena ayer con una ofrenda floral por el 209.º aniversario de su natalicio, recordando el legado del jurista y político que sentó las bases de la nacionalidad panameña.

La ceremonia reunió a autoridades del Órgano Legislativo y representantes del Colegio Nacional de Abogados, quienes destacaron el legado de Arosemena y la vigencia de su pensamiento en la construcción de la República.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañeda, resaltó: “hoy recordamos a un gran jurista, legislador, periodista, diplomático y, sobre todo, un ente comprometido con Panamá y con la idea de que el istmo pudiera construir un destino propio”.

“Nosotros no estamos pidiendo ser un en ente manejador de partidas circuitales como se está diciendo, sin embargo, tenemos el mandato constitucional y debemos responderles a los electores ya que llegan a nosotros con todas las necesidades de las diferentes comunidades”.

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