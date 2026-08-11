Boca ganó y gustó ante el Recoleta, y se acerca a cuartos de la Sudamericana

Boca Juniors consiguió un buen triunfo en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana al ganarle 3-1 de local al paraguayo Deportivo Recoleta, que terminó con nueve jugadores la noche del martes en Buenos Aires.

En el estadio Tomás A. Ducó, del club Huracán, donde fue local, Boca remontó tras un arranque adverso. La revancha se jugará el martes próximo en el Defensores del Chaco, en Asunción.

Recoleta se puso en ventaja con gol de Pedro Rios (5'), pero en la segunda parte el Xeneize lo dio vuelta con tantos de Santiago Ascacíbar (49'), Milton Delgado (51') y Leonel Flores (62').

"Hicimos el partido que queríamos, manejamos desde el primer minuto, aunque nos encontramos con el gol en una sola llegada de ellos, luego tuvimos muchas situaciones. El resultado fue favorable para nosotros, pero podríamos haber hecho algún gol más", destacó el capitán de Boca, Leandro Paredes.

La revancha se jugará el martes venidero en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.

El ganador de esta serie se cruzará en los cuartos de final con el vencedor de la llave entre el Sao Paulo y el Bolívar de La Paz.

En una situación insólita y curiosa, Boca inició el juego tanto en el primero como en el segundo tiempo, una situación que no fue advertida por el árbitro chileno Piero Maza.

- Recoleta se descontrola -

El debutante Recoleta había sido la sensación de la fase de grupos de la Sudamericana, donde lideró su zona al dejar por el camino a equipos de renombre como el Santos de Neymar y San Lorenzo de Almagro.

Pero este martes se desdibujó en el segundo tiempo tras las expulsiones de Wilfrido Báez (45+2'), por un codazo a Leonel Flores, y Dairon Mosquera (68'), por doble amonestación.

Había sorprendido al Xeneize en su primera aproximación cuando Ríos remató y venció al arquero local, el colombiano Álvaro Montero.

Boca reaccionó y empujó al equipo guaraní contra su campo. Generó varias jugadas para alcanzar la igualdad, primero un cabezazo desviado de Santiago Ascacibar y luego un tiro raso de Aranda que rozó el poste derecho.

En medio de ese dominio abrumador de Boca, la visita tendría una oportunidad para aumentar, cuando un error en la salida xeneize le permitió a Aldo González wuedar mano a mano con Montero, que salió airoso.

- Sebastián Villa, decisivo -

Boca no encontraba el empate pese a las situaciones de gol que generaba.

Un derechazo de Merentiel apenas desviado; un zurdazo de Ascacibar que tapó Ferreira, un cabezazo de Merentiel que dio en el palo y un remate de Milton Delgado que dio en el travesaño, picó en la línea y no ingresó, marcaban el dominio de Boca.

Pero llegó la irresponsabilidad de Báez, que se hizo echar en forma insólita, y Boca aprovechó y dio vuelta el partido.

Fue decisivo el ingreso tras el descanso del extremo colombiano Sebastián Villa, desequilibrante por la zona izquierda del ataque de Boca.

Villa dio la asistencia para el empate del Ruso Ascacíba, y dos minutos más tarde volvió a asistir en el segundo tanto local, obra de Milton Delgado.

Lejos de conformarse, Boca fue por más y anotó el tercer tanto con un bombazo cruzado inatajable del joven Flores tras una asistencia de taco del atacante uruguayo Miguel Merentiel.

En la última media hora, Boca insistió en busca de un cuarto tanto, que no llegó, ante un rival con nueve jugadores que defendía como podía y evitó una goleada que definitivamente sentenciara la serie.