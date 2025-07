Altercado entre diputados en la Asamblea

El diputado Betserai Richards denunció este lunes que fue atacado por su colega Jairo “Bolota” Salazar, tras concluir el Pleno de la Asamblea Nacional.

“Desde el pasado fin de semana el diputado Salazar había advertido que el día de hoy iba a respondernos o atacarnos a miembros de nuestra bancada, a raíz de una serie de cuestionamientos que legítimamente hemos hecho. El día de hoy se cumplió la promesa de ataque, pero en esta ocasión fue físico. Se acercó a mi persona y me agredió físicamente, me golpeó con puñetes y además me amenazó y dijo que me iba a buscar hasta donde me encontrara, haciendo aducir incluso que mi vida estaba en peligro”, dijo Richards.

El diputado de “Seguimos” se trasladó, junto a miembros de su bancada, a un centro médico para recibir atención pertinente.