$!Afiliación política en Panamá cae por debajo del 49% tras nuevos reportes del Tribunal Electoral

La base de datos de los partidos políticos en Panamá ha experimentado un ligero retroceso durante el último mes. Según el informe más reciente de la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE), del Tribunal Electoral, con corte al 16 de abril de 2026, un total de 1,542,485 ciudadanos se encuentran afiliados a colectivos políticos. Esta cifra representa el 48.70% del Registro Electoral, marcando una disminución en comparación con el 49.03% registrado al cierre del pasado 5 de marzo.

La tendencia a la baja se refleja en la pérdida neta de 8,056 adherentes en el conjunto de los partidos en apenas seis semanas. Mientras que en marzo la mayoría de la población apta para votar aún se inclinaba ligeramente hacia la militancia, el panorama ha dado un giro: hoy, el 51.30% de los panameños no mantiene afiliación partidista, consolidando un bloque de independientes que supera los 1.6 millones de personas dentro de un Registro Electoral que creció levemente a 3,166,991 ciudadanos.

En cuanto al desempeño individual de los colectivos, las similitudes se mantienen en el orden jerárquico, pero con variaciones internas. El Partido Revolucionario Democrático (PRD) continúa liderando el país, aunque sufrió una baja de 3,122 inscritos respecto a marzo, situándose en 561,739. Una situación similar enfrentaron Realizando Metas (RM), que bajó a 284,720, y el Partido Panameñista, que descendió a 218,632. Por el contrario, el partido Cambio Democrático (CD) mostró un crecimiento atípico, sumando más de mil nuevos miembros para alcanzar los 259,322.

Otra diferencia notable se observa en el Movimiento Otro Camino (MOCA), que fue uno de los pocos colectivos con saldo positivo al pasar de 36,531 a 38,480 integrantes. En la parte baja de la tabla, partidos tradicionales como el MOLIRENA (79,866) y el Partido Popular (21,230) reportaron descensos moderados, manteniendo la tendencia general de contracción de la militancia política en este periodo.

Finalmente, el panorama de las agrupaciones en formación muestra un estancamiento casi total. Mientras que el Partido Nacional Humanitario logró un crecimiento marginal de 33 personas, el grupo Acción Ciudadana Independiente reportó una leve deserción, quedando en 2,932 miembros. Por su parte, el movimiento RADIX se mantiene como la única organización sin reportar adherentes en ambos informes, lo que subraya el desafío que enfrentan las nuevas propuestas para captar el interés de una ciudadanía que parece alejarse de las estructuras partidarias.